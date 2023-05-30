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1 час назад

В США перешли к тактике «созидательного разрушения» доллара

Елена Прошина

В свете сильной позиции доллара, Соединенные Штаты используют концепцию «созидательного разрушения», чтобы стимулировать развитие своей экономики. Об этом пишет турецкое издание Dünya.

В США перешли к тактике «созидательного разрушения» доллара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет газета, доллар является главной резервной валютой с момента окончания Второй мировой войны, и США, как единственная страна, которая печатает доллары, может легко управлять своим государственным долгом. Кроме того, в случае кризиса доллар обычно укрепляется, а другие валюты падают.

Однако текущие споры относительно потолка государственного долга имеют политическую причину, так как оппоненты пытаются ослабить демократов перед выборами 2024 года, не позволяя им слишком увеличивать государственные расходы.

Тем не менее, эти споры вновь вызывают опасения относительно доминирования доллара. Хотя его доля в международных резервах сокращается, он по-прежнему остается главной валютой в торговле и финансовых операциях, составляя более 70%.

Тенденция к многополярности и развитию брендов в различных секторах, таких как технологии, может поставить под угрозу позицию доллара. В ближайшие годы национализм в производстве укрепит региональные валюты и поможет осуществить концепцию «созидательного разрушения», заключает автор статьи.

Экономика,
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