Украине предварительно одобрены выплаты на $900 млн

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. Киев выполнил необходимые условия, обязательные для получения финансовой помощи, и поэтому может рассчитывать на выплаты в размере около $900 млн. Но решение должен принять совет исполнительных директоров МВФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение МВФ.

Совет исполнительных директоров МВФ 31 марта одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечалось, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, которая участвует в конфликте. Позже МВФ опубликовал 19 структурных пунктов (маяков), которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на указанную сумму. Речь шла о мерах в сферах монетарной и налогово-бюджетной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах.