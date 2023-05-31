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Названы последствия заморозки российских активов для жителей Британии

Обозреватель Джонатан Браунинг рассказал в своей статье для Bloomberg о последствиях заморозки российских активов для рядовых жителей Британии.

Названы последствия заморозки российских активов для жителей Британии
© globallookpress.com

Аналитик напомнил о том, что под данным механизмом подразумевается запрет на использование, перемещение или продажу имущества. По его словам, юридическое право собственности активов также не меняется. С финансовой точки зрения их содержание является накладным, уточнил специалист.

Он также отметил, что конфисковать активы в текущих условиях не представляется возможным. При этом налогоплательщикам, проживающим в Соединенном Королевстве, приходится платить за шаги британских властей и их «хранение», подчеркнул обозреватель.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Он уточнил, что в 10-м пакете санкций против России государства ЕС ввели новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам российского регулятора.

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