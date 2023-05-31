Названы последствия заморозки российских активов для жителей Британии

Обозреватель Джонатан Браунинг рассказал в своей статье для Bloomberg о последствиях заморозки российских активов для рядовых жителей Британии.

Аналитик напомнил о том, что под данным механизмом подразумевается запрет на использование, перемещение или продажу имущества. По его словам, юридическое право собственности активов также не меняется. С финансовой точки зрения их содержание является накладным, уточнил специалист.

Он также отметил, что конфисковать активы в текущих условиях не представляется возможным. При этом налогоплательщикам, проживающим в Соединенном Королевстве, приходится платить за шаги британских властей и их «хранение», подчеркнул обозреватель.