Индонезия планирует отказаться от экспорта газа

"Сейчас мы по-прежнему импортируем много нефтепродуктов, но теперь мы хотим производить их в Северном Калимантане (индонезийская провинция - прим. ТАСС). Нам нужен газ, и у нас его достаточно. Нам больше не надо его импортировать", - добавил он.