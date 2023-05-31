Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем в сфере поставок газа

Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Предполагается, что данный маршрут увеличит ежегодный объем поставок российского газа в Поднебесную на 10 млрд кубов, и общий их объем достигнет 48 млрд кубометров в год. Его реализация придаст импульс социально-экономическому развитию дальневосточных регионов, заявили в кабмине.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года.

Контроль над выполнением соглашения возлагается на Минэнерго РФ и Государственное энергетическое управление КНР.

Стороны договорились содействовать уполномоченным организациям в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, необходимой для поставок российского газа в Китай, включая трансграничный участок газопровода.

Документ, в частности, предусматривает упрощенный порядок пропуска в закрытую зону на территории государств без оформления виз, а также упрощение таможенных операций, предусматривающее перемещение оборудования через госграницу в максимально короткие сроки.

От уплаты вывозных таможенных пошлин и таможенных сборов освобождаются товары для проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации подводного перехода.