Минэкономразвития сообщило первом за год росте ВВП России в апреле

Министерство экономического развития России сообщило, что отечественная экономика в апреле выросла впервые за год — ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

«В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%», — сообщается в документе.

Согласно оценке ведомства, за январь-апрель спад валового внутреннего продукта оценивается в 0,6%, однако в апреле данный показатель вырос и с исключением сезонного фактора — на 0,2% после роста на 1,1% месяцем раньше.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%.