$80.99+0.3186.50-0.01

Минэкономразвития сообщило первом за год росте ВВП России в апреле

Министерство экономического развития России сообщило, что отечественная экономика в апреле выросла впервые за год — ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

Минэкономразвития сообщило первом за год росте ВВП России в апреле
© Газета.Ru

«В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%», — сообщается в документе.

Согласно оценке ведомства, за январь-апрель спад валового внутреннего продукта оценивается в 0,6%, однако в апреле данный показатель вырос и с исключением сезонного фактора — на 0,2% после роста на 1,1% месяцем раньше.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%.

В мае Международный валютный фонд сообщал, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года составил $15,44 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2013 года — в $15,93 тыс.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий