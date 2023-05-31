В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией

Танкеры, которые занимаются перевозкой российской нефти, начали применять продвинутый способ сокрытия места своего нахождения, чтобы продолжать пользоваться страховыми услугами западных компаний. Об этом говорится в материале издания The New York Times (NYT), которое провело собственное расследование.

Чаще всего судно, желающее скрыть местонахождение, отключает транспондер. Такую практику, в частности, используют танкеры с грузами из Ирана и Венесуэлы. Однако суда с российским сырьем перешли на технологию подмены координат судна.

Анализ публичных данных о передвижении танкеров, а также спутниковых фотографий и снимков из социальных сетей показал, что достаточно часто суда находятся совсем не там, где регистрируется сигнал транспондера. Издание смогло обнаружить шесть танкеров, которые стояли у побережья России в момент, когда транспондер указывал другое место.

Одним из таких танкеров стал Cathay Phoenix, принадлежащий гонконгской компании. В феврале его транспондер подавал сигнал из места между Японией и Корейским полуостровом, однако в течение дня показания были странными — судно будто прыгало из одного места в другое. Снимки со спутника показали, что в действительности Cathay Phoenix находился в порту Козьмино, что в 400 километрах от сигнала транспондера, а оттуда направился в Китай.

Все танкеры, которые обнаружили в NYT, застрахованы в американской American Club. Компания официально не отреагировала на публикацию, однако срок завершения страховки Cathay Phoenix уже изменился с февраля 2024 года на июнь 2023-го.