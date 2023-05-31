$80.99+0.3186.50-0.01

В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией

Танкеры, которые занимаются перевозкой российской нефти, начали применять продвинутый способ сокрытия места своего нахождения, чтобы продолжать пользоваться страховыми услугами западных компаний. Об этом говорится в материале издания The New York Times (NYT), которое провело собственное расследование.

Чаще всего судно, желающее скрыть местонахождение, отключает транспондер. Такую практику, в частности, используют танкеры с грузами из Ирана и Венесуэлы. Однако суда с российским сырьем перешли на технологию подмены координат судна.

Анализ публичных данных о передвижении танкеров, а также спутниковых фотографий и снимков из социальных сетей показал, что достаточно часто суда находятся совсем не там, где регистрируется сигнал транспондера. Издание смогло обнаружить шесть танкеров, которые стояли у побережья России в момент, когда транспондер указывал другое место.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

Одним из таких танкеров стал Cathay Phoenix, принадлежащий гонконгской компании. В феврале его транспондер подавал сигнал из места между Японией и Корейским полуостровом, однако в течение дня показания были странными — судно будто прыгало из одного места в другое. Снимки со спутника показали, что в действительности Cathay Phoenix находился в порту Козьмино, что в 400 километрах от сигнала транспондера, а оттуда направился в Китай.

Все танкеры, которые обнаружили в NYT, застрахованы в американской American Club. Компания официально не отреагировала на публикацию, однако срок завершения страховки Cathay Phoenix уже изменился с февраля 2024 года на июнь 2023-го.

Ранее Офис по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC) предупреждал американские страховые компании о возможности нарушения ими санкций при оказании услуг по страховке судов из-за обманных практик. В частности, в OFAC говорили о возможности спуфинга для сокрытия захода судов в Козьмино. Ведомство предложило страховщикам использовать разведывательные сервисы, чтобы не подвергать себя риску.

23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий