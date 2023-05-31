США разрешили некоторые операции, касающиеся Международного инвестбанка

Министерство финансов США разрешило проводить до 30 июня текущего года операции, необходимые для выплат по долговым ценным бумагам попавшего под антироссийские санкции Вашингтона Международного инвестиционного банка . Об этом говорится в опубликованной в среду генеральной лицензии американского финансового ведомства.

Как следует из документа, до указанного срока "разрешаются все операции <...>, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для осуществления процентных и основных платежей по долговым ценным бумагам, выпущенным Международным инвестиционным банком до 12 апреля 2023 года". Отмечается, что эти платежи не должны поступать лицам, находящимся в России или тем, в отношении кого введены санкции