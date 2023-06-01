В России оценили влияние «ресурсного проклятия» на неравенство в стране

«Обеспеченность природными ресурсами и внутрирегиональное неравенство доходов имеют нелинейную взаимосвязь: в регионах с относительно низкой долей добывающего сектора в экономике ее рост вплоть до 30% приводит к ослаблению неравенства, в то время как в субъектах с долей добычи выше 30% и относительно высокой занятостью в ресурсных секторах наблюдается увеличение неравенства», — заключается в материале.