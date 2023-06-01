Правительство РФ продлило запрет на въезд фур из ЕС

Российские власти приняли решение продлить действующий до 30 июня запрет на въезд в Россию большегрузов из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Уточняется, что запрет будет продлён на полгода – до 30 декабря 2023 года.

Ещё один источник агентства утверждает, что соответствующий законопроект уже внесён в правительство.