Правительство РФ продлило запрет на въезд фур из ЕС

СМИ: Запрет на въезд в Россию фур из Европы продлят до 2024 года
Российские власти приняли решение продлить действующий до 30 июня запрет на въезд в Россию большегрузов из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Уточняется, что запрет будет продлён на полгода – до 30 декабря 2023 года.
Ещё один источник агентства утверждает, что соответствующий законопроект уже внесён в правительство.
Ранее власти Польши приняли решение с 1 июня запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».