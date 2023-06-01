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Индонезия готова начать проект плавучих АЭС с Россией

Индонезия намерена сотрудничать с Россией в установке плавучих атомных электростанций. Это может стать первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству по ядерно-энергетическим проектам. Об этом в интервью РИА Новости рассказал специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Эго Сиахрихал.

Индонезия готова начать проект плавучих АЭС с Россией
© РИА Новости

Он подчеркнул, что Индонезия заинтересована в ядерном сотрудничестве с Россией, которое можно начать с малых электростанций. В долгосрочной перспективе Джакарта хотела бы создать полноценную АЭС, для этого необходимо тесно сотрудничать с Россией, чтобы убедить людей в безопасности такого проекта.

Сиахрихал также добавил, что Индонезия уже делает шаги в этом направлении, в частности, вносит изменения на законодательном уровне. Новые инициативы направлены на установление того, что атомная энергетика является приоритетом, и определение первых шагов для ее развития.

Напомним, в 2022 году посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила о готовности Москвы построить АЭС в индонезийской Нусантаре. Также она рассказала о имеющихся у России технологиях плавучих АЭС, которые будут незаменимыми в случае стихийных бедствий. В последствии посол Индонезии в Москве Хосе Таваре подтвердил, что российский проект плавучих АЭС подходит для страны.

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