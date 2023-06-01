Индонезия готова начать проект плавучих АЭС с Россией

Индонезия намерена сотрудничать с Россией в установке плавучих атомных электростанций. Это может стать первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству по ядерно-энергетическим проектам. Об этом в интервью РИА Новости рассказал специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Эго Сиахрихал.

Он подчеркнул, что Индонезия заинтересована в ядерном сотрудничестве с Россией, которое можно начать с малых электростанций. В долгосрочной перспективе Джакарта хотела бы создать полноценную АЭС, для этого необходимо тесно сотрудничать с Россией, чтобы убедить людей в безопасности такого проекта.

Сиахрихал также добавил, что Индонезия уже делает шаги в этом направлении, в частности, вносит изменения на законодательном уровне. Новые инициативы направлены на установление того, что атомная энергетика является приоритетом, и определение первых шагов для ее развития.