Зеленский призвал главу ЕК снять ограничения на украинское зерно

Украина призывает Евросоюз (ЕС) снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Эмбарго на импорт зерна восточноевропейскими государствами истекает 5 июня, и в случае его продления украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков, сказал министр. При этом Россия только выигрывает от этого запрета, добавил он.

Такие последствия могут усилить напряженность в отношениях Киева и его союзников в ЕС. «Россия собирается использовать эту ситуацию, чтобы увеличить градус напряженности между нами. Одного этого аргумента, я думаю, более чем достаточно», — заключил Сольский.

Украина готова обсудить различные условия снятия ограничений. Министр отметил, что особенно насущным вопросом являются поставки пшеницы, так как «все страны ждут нового урожая». «И здесь, я считаю, мы можем найти различные варианты, и определенно есть много решений, которые, если каждый будет стремиться их найти, будут найдены», — сказал Сольский.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила в разговоре с агентством, что решение еще не принято, и обсуждения внутри блока продолжаются.

Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня. Транзит этих товаров по территории восточноевропейских стран не ограничивали. Меру пришлось ввести из-за жалоб местных производителей, доходы которых снижались из-за наплыва украинского зерна.