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Россия нарастила экспорт рыбы в ряд стран

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил об увеличении в 2022 году поставок рыбы в некоторые государства на 40% в сравнении с 2021 годом. Речь идет о дружественных странах. При этом он уточнил, что общий рост экспорта рыбной продукции составил 5%, передает агентство «Прайм».

Россия нарастила экспорт рыбы в ряд стран
© globallookpress.com

Патрушев обратил внимание на то, что на мировых рынках российская рыба пользуется популярностью. Она, как уточнил министр, традиционно в структуре экспорта АПК входит по объемам поставок в тройку ключевых позиций.

Он также отметил, что, несмотря на все ограничения, России снова удалось подтвердить статус ответственного торгового партнера. Министр также подчеркнул, что поставки российской рыбы осуществляют в 80 стран. И это намного больше, «чем буквально пару лет назад», указал он.

Россия нацелена на то, чтобы нарастить экспорт конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил Патрушев, отметив, что это уже заложили в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Ранее сообщалось, что Томский научно-производственный рыбоводный комплекс займется восполнением ресурсов вместо товарного рыбоводства. В расширение водоемов, обустройство коммуникаций и строительство новых прудов в прошлом году было вложено 3,4 млн рублей.

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