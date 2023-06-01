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Россия ограничила регистрацию кораблей в порт Южный

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия приняла решение ограничить регистрацию судов в порт Южный, которые заходят в него в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия ограничила регистрацию кораблей в порт Южный
© ТАСС

Причиной такого решения Дюжаррик назвал отсутствие российского экспорта аммиака.

«РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», – заявил он.

Дюжаррик также добавил, что ООН беспокоят продолжающиеся замедления в вопросе выполнения зерновой сделки.

Ранее Турция и Киев обвинили Россию в приостановке зерновой сделки.

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