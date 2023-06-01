Россия ограничила регистрацию кораблей в порт Южный
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия приняла решение ограничить регистрацию судов в порт Южный, которые заходят в него в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причиной такого решения Дюжаррик назвал отсутствие российского экспорта аммиака.
«РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», – заявил он.
Дюжаррик также добавил, что ООН беспокоят продолжающиеся замедления в вопросе выполнения зерновой сделки.
Ранее Турция и Киев обвинили Россию в приостановке зерновой сделки.