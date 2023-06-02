ЕС разрабатывает новые правила по замораживанию активов за обход санкций

Евросоюз завершает разработку новых правил по замораживанию активов лиц, подозреваемых в обходе санкций. Об этом сообщила газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с проектом документа.

По данным издания, пакет мер, уже одобренный Европарламентом с незначительными поправками, может быть принят на следующей неделе министрами юстиции и МВД стран - членов сообщества.

Предусматривается создание специальных подразделений для отслеживания финансовых потоков и имущества, подпадающих под замораживание. Государства могут в превентивном порядке "в случае необходимости принять немедленные меры для удержания недвижимости, которую они отследили и идентифицировали" до официального распоряжения властей.