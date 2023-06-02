В Грузии оценили риск санкций Украины против Georgian Airways для экономики Грузии

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что возможные санкции со стороны Украины в отношении грузинского авиаперевозчика Georgian Airways не нанесут значительного вреда экономике страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Введение санкций против такой компании, как Georgian Airways, конечно же, не окажет значительного ущерба бюджету и экономике страны», – заявил Какауридзе.

Он также добавил, что санкции со стороны Украины ещё не означают, что компанию ждут международные ограничения. При этом замминистра уверен, что ни одна грузинская компания не нарушит международные санкции.