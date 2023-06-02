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Эксперты считают, что санкции против Georgian Airways не навредят экономике Грузии

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что возможные санкции со стороны Украины в отношении грузинского авиаперевозчика Georgian Airways не нанесут значительного вреда экономике страны. Об этом сообщает ТАСС.

В Грузии оценили риск санкций Украины против Georgian Airways для экономики Грузии
© globallookpress.com

«Введение санкций против такой компании, как Georgian Airways, конечно же, не окажет значительного ущерба бюджету и экономике страны», – заявил Какауридзе.

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Он также добавил, что санкции со стороны Украины ещё не означают, что компанию ждут международные ограничения. При этом замминистра уверен, что ни одна грузинская компания не нарушит международные санкции.

Ранее авиакомпания Georgian Airways возобновила авиасообщение между Москвой и Тбилиси после четырехлетнего перерыва.

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