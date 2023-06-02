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Украинский министр заявил о поиске альтернатив зерновой сделке без участия России

Киев рассматривает альтернативы зерновой сделке, которые не будут требовать участия Москвы. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

На Украине заявили о поиске альтернатив зерновой сделке без участия России
© РИА Новости

Как утверждает министр, в настоящий момент зерновой коридор фактически закрыт, так как российская сторона ограничила регистрацию судов, направляющихся в одесский порт Южный. Условием снятия ограничений со стороны РФ является возобновление экспорта российских аммиачных удобрений.

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"Это должно работать не так. Тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Не думаю, что мы будем бездействовать, если так будет продолжаться в ближайшем будущем", - сказал Сольский, добавив, что упомянутый план Б "исключает из этих отношений четвертую сторону", под которой подразумевается Россия.

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По его словам, Киев может предоставить перевозчикам необходимые гарантии для того, чтобы они продолжали осуществлять транспортировку зерна без участия России в сделке. Для этих целей создан специальный фонд, размеры которого достигают 547 млн долларов. Однако это остается вариантом на случай, когда украинской стороне "будет нечего терять". Пока же Украина стремится к тому, чтобы текущее соглашение работало.

"Если мы будем полностью заблокированы, что по сути уже почти произошло, тогда перевозчики смогут пользоваться коридором, получив гарантированное страхование от нашего правительства", - сказал он.

По его словам, судовладельцы могут быть уверены в том, что Вооруженные силы Украины и украинские средства ПВО "способны выполнить свою работу".

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. РФ настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.

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