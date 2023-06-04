Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+

В текущий момент страны ОПЕК+ следуют сделке о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца года. Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ранее приняли решение добровольно снижать добычу еще на 1,16 баррелей в сутки на тот же срок. Россия с марта добровольно снижает до конца года добычу на 500 миллионов баррелей в сутки.