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Вице-премьер Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+

Вице-премьер Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на встрече ОПЕК+, прибыл в Вену. Об этом сообщает РИА Новости.

Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+
© ТАСС

Как уточняет агентство, самолет с Новаком на борту приземлился в столице Австрии около полуночи.

В штаб-квартире ОПЕК+ 4 июня представители стран-участников организации примут решение о судьбе соглашения о сокращении добычи нефти.

В текущий момент страны ОПЕК+ следуют сделке о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца года. Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ранее приняли решение добровольно снижать добычу еще на 1,16 баррелей в сутки на тот же срок. Россия с марта добровольно снижает до конца года добычу на 500 миллионов баррелей в сутки.

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