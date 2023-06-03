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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
© globallookpress.com

"В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746", - говорится в заявлении Белого дома.

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Инициативу, которая, по словам американского лидера, позволила предотвратить "экономический кризис и крах" США, 1 июня одобрил Сенат Конгресса США. 31 мая это сделала Палата представителей. Согласованный республиканцами в Конгрессе и Белым домом законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

В новость была внесена правка (21:01 мск) - исправлена дата в цитате.

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