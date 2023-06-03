Турецкий экономист подсчитал возможный доход от "газового хаба"

Российский проект газового хаба может принести Турции доход 30-35 миллиардов долларов и укрепить международный престиж страны. Так считает турецкий экономист Сейфеттин Эрдоган, пишет газета Türkiye.

«Турция может получить общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов», - заявил эксперт.

По его словам, экономически выгодный проект не только позволит ликвидировать дефицит бюджета, получить газ и нефть по низким ценам, но и повысит престиж Анкары. Турция станет мировым энергетическим центром и усилит свою политическую роль.

Эксперт подсчитал, что в течение двух лет Турция может получить 270 миллиардов долларов от газового хаба и торговли со странами Персидского залива и Европы.

Ранее президент Турции заявил, что намерен реализовать российский проект газового хаба в республике.