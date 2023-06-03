В норвежском Киркенесе может закрыться единственное градообразующее предприятие города – судоверфь Kimek, созданная для развития сотрудничества между Осло и Москвой. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на посла России в Норвегии Теймураза Рамишвили.

"Закрывается… Kimek…Судоремонтное предприятие, единственное крупное, у которого 90% заказов был ремонт, подготовка к путине российских рыбопромысловых судов. А их-то больше 50%", - отметил посол.

Осло столкнулся с рядом проблем из-за антироссийских санкций, сказал посол.

Рамишвили уточнил, что норвежские бизнесмены активно инвестировали в Россию до введения ограничений. Сейчас проекты Осло замещают российские проекты, подытожил он. Тем не менее российско-норвежское сотрудничество продолжается, в том числе по управлению водными ресурсами Баренцева моря, уточнил посол. Kimek, большую часть заказов которой составляют работы на российских промысловых судах, вероятно, будет вынуждена уволить часть рабочих из-за антироссийских санкций, которые запрещают оказывать услуги траулерам из России, сообщало издание Dagsavisen 16 мая.