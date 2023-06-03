Названа причина уступчивости Байдена по госдолгу США

Глава США Джо Байден продолжает набирать политические очки на фоне постепенно набирающей ход президентской кампании, рассказал обозреватель Акайла Гарднер в статье для Bloomberg.

В частности, весомым аргументом в пользу переизбрания Байдена станет соглашение о повышении потолка госдолга США до 2025 года, заключенное американским лидером со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, заметил автор статьи.

Гарднер отметил, что в настоящее время многие американцы скептически относятся к политике главы США, Соответственно, ему необходимо как можно грамотнее «продать» избирателям свою кандидатуру.