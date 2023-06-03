Названа причина уступчивости Байдена по госдолгу США
Глава США Джо Байден продолжает набирать политические очки на фоне постепенно набирающей ход президентской кампании, рассказал обозреватель Акайла Гарднер в статье для Bloomberg.
В частности, весомым аргументом в пользу переизбрания Байдена станет соглашение о повышении потолка госдолга США до 2025 года, заключенное американским лидером со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, заметил автор статьи.
Гарднер отметил, что в настоящее время многие американцы скептически относятся к политике главы США, Соответственно, ему необходимо как можно грамотнее «продать» избирателям свою кандидатуру.
По словам аналитика, стремление Байдена получить преимущество в гонке показывают также его популистские заявления по налоговым режимам, а также ряду других ключевых вопросов внутренней повестки.