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Названа причина уступчивости Байдена по госдолгу США

Глава США Джо Байден продолжает набирать политические очки на фоне постепенно набирающей ход президентской кампании, рассказал обозреватель Акайла Гарднер в статье для Bloomberg.

Названа причина уступчивости Байдена по госдолгу США
© globallookpress.com

В частности, весомым аргументом в пользу переизбрания Байдена станет соглашение о повышении потолка госдолга США до 2025 года, заключенное американским лидером со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, заметил автор статьи.

Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

Гарднер отметил, что в настоящее время многие американцы скептически относятся к политике главы США, Соответственно, ему необходимо как можно грамотнее «продать» избирателям свою кандидатуру.

По словам аналитика, стремление Байдена получить преимущество в гонке показывают также его популистские заявления по налоговым режимам, а также ряду других ключевых вопросов внутренней повестки.

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