Экономист предрек судьбу рубля при крахе доллара

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что произойдет с рублем в случае краха доллара. По мнению эксперта, в такой ситуации ожидается обвал рынков и банковский кризис. Слова Кузнецова приводит агентство «Прайм».

По мнению экономиста, резкий крах доллара станет причиной «экстремальной турбулентности» на финансовых рынках всего мира и масштабного банковского кризиса.

«В этих условиях капитал ринется искать для себя "тихие гавани". Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», — считает экономист.

Кузнецов не сомневается в том, что доллар потеряет статус основной мировой валюты. Однако он не может сделать точный прогноз, когда это произойдет.

«Еще ни одна валюта не смогла удерживать этот статус вечно. Но совершенно точно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Дедолларизация — это долгосрочный проект, измеряемый десятилетиями. Так что пока шоу будет продолжаться», — отметил собеседник агентства.