Причины повышения потолка госдолга США объяснили

Повышение потолка государственного долга — формальный юридический вопрос для США, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины такого решения, а также объяснил, как оно в дальнейшем может повлиять на мировую экономику в целом.

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Зачем США повысили потолок госдолга?

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В стране есть жесткая величина госдолга, которую нельзя превысить, если не принять соответствующий закон, объяснил экономист.

«Поскольку госдолг США периодически растет, раз в несколько лет приходится пересматривать этот потолок и принимать поправку к закону, чтобы этот потолок был выше. Это чисто юридический вопрос, который служит для торга между партиями, которые занимают немного разную позицию по отношению к этому госдолгу, и они начинают договариваться», — сказал он.

Размер американского госдолга

В абсолютных числах размер американского государственного долга — самый большой в мире. Согласно данным US Debt Clock, где информация о нем отображается в режиме реального времени, сумма превышает 31,8 триллиона долларов. Однако, по мнению Николая Кульбаки, это неверный подход к оценке экономического состояния страны.

«В какой-то степени это похоже на то, как это происходит у людей. Допустим, если человек зарабатывает в месяц 50 тысяч или 500 тысяч, он может взять кредит на сильно отличающуюся сумму. Понятно, что человек, у которого 500 тысяч, возьмет кредит на большую сумму», — пояснил экономист.

По подсчетам Япония, у которой показатель составляет 258 процентов.

Выплата госдолга

«Госдолг есть внутренний и внешний. Внутренний долг по большей части не страшен, потому что это долг перед своими гражданами. Внешний долг страшнее, но если страна может расплачиваться по своим обязательствам, то проблем нет. Это как с людьми: если вы взяли большой кредит, до тех пор, пока вы платите проценты по этому кредиту, никто к вам претензий не имеет», — добавил Николай Кульбака.

Самым простым выходом было бы напечатать деньги и закрыть долг, что привело бы негативным последствиям в экономике. Однако в США есть налаженная система сдержек и противовесов, которая делает все, чтобы избежать кризиса, отметил экономист.

«Теоретически можно напечатать деньги. Но инфляция в стране — это достаточно большая проблема, и США с инфляцией довольно успешно борются. Говорить о том, что они будут печатать деньги, чтобы покрыть госдолг, но вызвать при этом инфляцию — это несостоятельно. Тем более, что здесь есть ограничение, которое существует в большинстве развитых стран, включая Россию. Решение об эмиссии принимает Центральный банк, в США эта организация называется Федеральной резервной системой (ФРС), а бюджет, который дает госдолг, принимает парламент», — заключил он.