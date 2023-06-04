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Bank of America ожидает в США рецессию во второй половине 2023 года и начале 2024 года

Американский Bank of America прогнозирует, что США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах нынешнего года, а также в первом квартале следующего года. Об этом сообщил в воскресенье глава банка Брайан Мойнихан в интервью телекомпании CBS.

Bank of America ожидает в США рецессию во второй половине 2023 года
© globallookpress.com

"В конце прошлого года мы прогнозировали рецессию в нынешнем году. Сейчас мы перенесли [свои прогнозы] на более поздний срок. По сути, это умеренная рецессия в третьем квартале и четвертом квартале нынешнего года, а также в первом квартале [следующего года]. Безработица поднимется до уровня 4% - все еще очень низкого по историческим меркам показателя. И это наш основной прогноз", - отметил он.

В начале мая председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вероятность умеренной рецессии в стране не исключена, однако велики шансы на то, что ее удастся избежать. Перед этим регулятор сообщил, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в экономике США в текущем году.

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