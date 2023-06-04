Bank of America ожидает в США рецессию во второй половине 2023 года

"В конце прошлого года мы прогнозировали рецессию в нынешнем году. Сейчас мы перенесли [свои прогнозы] на более поздний срок. По сути, это умеренная рецессия в третьем квартале и четвертом квартале нынешнего года, а также в первом квартале [следующего года]. Безработица поднимется до уровня 4% - все еще очень низкого по историческим меркам показателя. И это наш основной прогноз", - отметил он.