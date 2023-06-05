Аналитики дали прогноз по ключевой ставке
Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% на предстоящем заседании. Такую оценку дали 16 из 20 специалистов.
Решение Банк России озвучит в пятницу, 9 июня. Издание подготовило консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов.
Четыре аналитика не исключают того, что ЦБ рассмотрит вопрос о росте ставки на 0,25–0,5 п. п.. При этом повышение ключевой ставки на более значительную величину или ее уменьшение не прогнозирует никто.
28 апреля Центробанк принял решение оставить ключевую ставку без изменения пятый раз подряд. Регулятор дал сигнал о росте ставки на предстоящих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления».
Ранее аналитики, опрошенные «Российской газетой», сообщили, что ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 7,5%. В частности, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что пока текущие темпы инфляции остаются низкими, в этой связи в повышении ключевой ставки необходимости нет. Однако, по словам эксперта, проинфляционные риски преобладают, что создает риски разгона инфляции позднее.