Аналитики дали прогноз по ключевой ставке

Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% на предстоящем заседании. Такую оценку дали 16 из 20 специалистов.

Решение Банк России озвучит в пятницу, 9 июня. Издание подготовило консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов.

Четыре аналитика не исключают того, что ЦБ рассмотрит вопрос о росте ставки на 0,25–0,5 п. п.. При этом повышение ключевой ставки на более значительную величину или ее уменьшение не прогнозирует никто.

28 апреля Центробанк принял решение оставить ключевую ставку без изменения пятый раз подряд. Регулятор дал сигнал о росте ставки на предстоящих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления».