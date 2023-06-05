Россия приготовилась к новому снижению доходов от нефти и газа

В июне прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов России снизится до минус 44 миллиардов рублей, сообщает Минфин. Месяцем ранее российский бюджет недополучил от экспорта нефти и газа 30,6 миллиарда рублей.

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Нефтегазовые доходы сокращаются в результате падения стоимости нефти. В мае средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals снизилась на 5,3 доллара за баррель, до 53,34 доллара. Таким образом, сырье продавалось по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель и заложенной в бюджет стоимости в 70,1 доллара за баррель. В годовом выражении Urals подешевела почти на треть — в мае 2022-го ее средняя стоимость составляла 78,81 доллара.

Из-за нового снижения доходов от поставок энергоресурсов Минфин увеличит объемы продажи иностранной валюты. С 7 июня правительство начнет операции в рамках бюджетного правила, и будет продавать юани на сумму, эквивалентную 3,6 миллиарда рублей в день. Всего ведомство рассчитывает продать валюты на 74,6 миллиарда рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов в середине мая заявил, что в отставании нефтегазовых доходов от плана «имеется некоторая проблема». По его словам, на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов. Однако министр финансов выразил уверенность, что с учетом хода исполнения бюджета дисбаланс должен нивелироваться.