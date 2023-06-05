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В России усложнили вылов рыбы для иностранцев

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, вводящее список рыбы и морепродуктов, для вылова которых иностранцам потребуется получить разрешение от правительственной комиссии. Об этом сообщается на сайте правительства.

В России усложнили вылов рыбы для иностранцев
© globallookpress.com

В правительстве отметили, что такая мера потребовалась, чтобы усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства - стратегически значимой отрасли российской экономики.

Распоряжение будет касаться сделок, в рамках которых иностранный инвестор получает право на добычу более чем 35 процентов от суммарного объема общего допустимого улова рыбы или морепродуктов.

В список вошли 47 видов «высоковостребованной» рыбы и морепродуктов из Северного, Западно-Сибирского и Дальневосточного рыбохозяйственных бассейнов, в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, крабы, креветки и моллюски.

Россия на платной основе выдает другим странам квоты на вылов рыбы в своей исключительной экономической зоне. К примеру, квоты на вылов минтая есть у Южной Кореи: в 2021 году ее рыбаки могли добывать в водах РФ 28,4 тысячи тонн минтая, уплачивая 375 долларов за тонну.

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