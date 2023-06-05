"Его же не зря называют "регулятором"... Все зависит от показателей по инфляции. Если она не будет ускоряться, если ситуация с ней будет благоприятной, то рано или поздно "цэбэшники" будут снижать ставки. Но здесь вопрос в том, что сейчас работает база прошлого года, поэтому понять достоверно, что инфляция реально низкая, довольно сложно. Тут остаются вопросы о том, каким будет урожай до конца года, что будет с потребительским спросом, с темпами импортозамещения - пока много самых разных факторов, которые могут качнуть инфляцию в ту или иную сторону. Поэтому, полагаю, до конца года возможно какое-то действие по ставке, но оно, скорее всего, будет совершено ближе к осени, когда ситуация станет более-менее ясной, когда надежность прогноза до конца года станет более-менее серьезной", — добавил аналитик.