«Воздержится от изменений»: эксперт дал прогноз по ключевой ставке ЦБ
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от намеченного на 9 июня заседания Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.
Специалист выразил мнение, что Центробанк "воздержится от какого-либо типа изменений по ставке", сохранив показатель на уровне в 7,5%.
Почему не стоит снижать ставку? В России сейчас низкая инфляция, но она разворачивается наверх. У нас проявляется нормальная сезонность, и краткосрочный показатель инфляции пока находится на уровне 4%. А если говорить про инфляционные ожидания, то все обзоры и коммуникации ЦБ указывают на то, что он ожидает повышенную инфляцию. Плюс к тому ЦБ отмечает оживление потребительской активности. То есть, грубо говоря, пока регулятор не уверен, что инфляция зафиксировалась на этих уровнях, поэтому, наверное, понижать ставку сейчас он не будет.
Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»
Вместе с тем экономист отметил, что в настоящее время повышать ставку "большого смысла нет".
"Во-первых, опять же инфляция низкая. Во-вторых, экономика сейчас должна оживать. А зачем тормозить рост экономики в условиях, когда для этого нет веских оснований? Поэтому, скорее всего, ЦБ ограничится более подробным обоснованием своего решения, а каких-то действий по ставке я не жду", — подчеркнул аналитик.
Говоря о долгосрочной перспективе, Брагин отметил, что после заседания 9 июня Центральный банк будет принимать решения по ставке, исходя из "фактических обстоятельств".
"Его же не зря называют "регулятором"... Все зависит от показателей по инфляции. Если она не будет ускоряться, если ситуация с ней будет благоприятной, то рано или поздно "цэбэшники" будут снижать ставки. Но здесь вопрос в том, что сейчас работает база прошлого года, поэтому понять достоверно, что инфляция реально низкая, довольно сложно. Тут остаются вопросы о том, каким будет урожай до конца года, что будет с потребительским спросом, с темпами импортозамещения - пока много самых разных факторов, которые могут качнуть инфляцию в ту или иную сторону. Поэтому, полагаю, до конца года возможно какое-то действие по ставке, но оно, скорее всего, будет совершено ближе к осени, когда ситуация станет более-менее ясной, когда надежность прогноза до конца года станет более-менее серьезной", — добавил аналитик.
Ранее Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике указывал, что для достижения таргета по инфляции в 2024 году он может повысить базовую процентную ставку. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что ставка будет установлена на уровне 7,3–8,2 процента на 2023 год и 6,5–7,5 процента — на 2024 год. 28 апреля регулятор принял решение сохранить уровень ключевой ставки без изменений пятый раз подряд.