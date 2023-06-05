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ЦБ просит банки помочь заемщикам из приграничных областей

ЦБ призвал банки поддержать эвакуированных с приграничных областей заемщиков. В письме, которое регулятор направил участникам финансового рынка, содержатся рекомендации по отсрочке платежа или списании всего долга в особых случаях, передает РИА «Новости».

ЦБ просит банки помочь заемщикам из приграничных областей
© Парламентская газета

В связи со сложившейся в приграничных регионах ситуаций и эвакуацией граждан Банк России просит учесть имущественные последствия для эвакуируемых граждан и их семей. В случае поступлений от этих граждан обращений банки просят идти навстречу в вопросе урегулирования обязательств по потребительским и ипотечным кредитам, следует из письма.

Среди таких мер поддержки могут быть «различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях». Вместе с тем, кредиторам рекомендуется не учитывать при расчете рисков реструктуризацию, которая была проведена по этой рекомендации.

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