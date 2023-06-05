Банку России хотят разрешить передавать Счетной палате сведения от акционерных обществ
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий позволить Банку России передавать Счетной палате сведения, получаемые от акционерных обществ. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами законопроекта выступили ряд депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и другие парламентарии.
Изменения вносятся в законы «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «Об акционерных обществах». Согласно законопроекту, ЦБ будет передавать информацию в Счетную палату с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
По закону акционерные общества обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, а также сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки бумаг эмитента. При этом с 2018 из-за санкций отдельным эмитентам разрешают не публиковать (частично или полностью) обязательную для раскрытия информацию. В этом случае единственным держателем полной корпоративной информации становится Банк России. В то же время эти данные нужны Счетной палате для проведения аудита компаний. Законопроект предлагает позволить Банку России передавать нераскрытую информацию в Счетную палату.