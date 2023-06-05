Банку России хотят разрешить передавать Счетной палате сведения от акционерных обществ

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий позволить Банку России передавать Счетной палате сведения, получаемые от акционерных обществ. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами законопроекта выступили ряд депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , вице-спикер Совфеда Николай Журавлев , председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и другие парламентарии.

По закону акционерные общества обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, а также сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки бумаг эмитента. При этом с 2018 из-за санкций отдельным эмитентам разрешают не публиковать (частично или полностью) обязательную для раскрытия информацию. В этом случае единственным держателем полной корпоративной информации становится Банк России. В то же время эти данные нужны Счетной палате для проведения аудита компаний. Законопроект предлагает позволить Банку России передавать нераскрытую информацию в Счетную палату.