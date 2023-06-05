$81.33+0.4587.03-0.07

Банку России хотят разрешить передавать Счетной палате сведения от акционерных обществ

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий позволить Банку России передавать Счетной палате сведения, получаемые от акционерных обществ. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами законопроекта выступили ряд депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и другие парламентарии.

Банку России хотят разрешить передавать Счетной палате сведения от акционерных обществ
© Парламентская газета

Изменения вносятся в законы «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «Об акционерных обществах». Согласно законопроекту, ЦБ будет передавать информацию в Счетную палату с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По закону акционерные общества обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, а также сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки бумаг эмитента. При этом с 2018 из-за санкций отдельным эмитентам разрешают не публиковать (частично или полностью) обязательную для раскрытия информацию. В этом случае единственным держателем полной корпоративной информации становится Банк России. В то же время эти данные нужны Счетной палате для проведения аудита компаний. Законопроект предлагает позволить Банку России передавать нераскрытую информацию в Счетную палату.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий