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Минфин сообщил о недополучении миллиардов рублей от нефтегазовых доходов

Российский бюджет в июне 2023 года недополучит 44 млрд рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Об этом пишет пресс-служба Минфина в официальном Telegram-канале ведомства.

Минфин сообщил о недополучении миллиардов рублей от нефтегазовых доходов
© РИА Новости

Аналитики полагают, отметили в ведомстве, что бюджет в июне недополучит 4 млрд рублей. В пресс-службе пояснили, что в мае объем недополученных доходов составил 30,6 млрд рублей.

Таким образом, подчеркнули в Минфине, на продажу валюты будет направлено 74,6 млрд в рублевом выражении. Операции по продаже валюты будут осуществляться с 7 июня по 6 июля, предполагаемый объем продажи составит 3,6 млрд рублей ежедневно.

Согласно закону о бюджете, нефтегазовые доходы должны были составить в 2023 году 8,9 трлн руб. Из них 8 трлн были прописаны как базовые, а 0,9 трлн - как дополнительные. Дополнительные доходы предполагалось направлять в Фонд национального благосостояния, сообщает РБК.

Падение доходов России от продажи нефти и газа оценили

По данным телеканала, на фоне текущей ситуации Минфин будет продавать валюту из резервов для получения недостающих средств. После того, как будет решена проблема с доходами в этой сфере, ведомство, напротив, начнет закупать валюту в ФНБ.

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