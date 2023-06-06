Названа причина, по которой Саудовская Аравия решила дополнительно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия решила дополнительно уменьшить добычу нефти еще на 1 млн баррелей нефти с июля ради того, чтобы поддержать цены на топливо от их дальнейшего обвала. Об этом газете «Известия» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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«Даже если это будет на месяц, это много. В данном случае, наверное, это позволит удержать цены на текущем уровне», — отметил Юшков.

По его словам, решение ОПЕК+, вполне вероятно, исходит из пессимистического прогноза по росту глобальной экономики. Речь идет о возможной рецессии в Европе и росте ключевой ставки в США, что спровоцирует ряд событий, которые приведут к уменьшению потребления нефти и замедлению экономического развития.

Он добавил, что Саудовская Аравия ожидает пика замедления глобальной экономики в июле, поэтому сейчас важно поддержать уровень цен от падения. При этом уже во втором полугодии ожидается, что мировая экономика будет расти, а потребление – увеличиваться.