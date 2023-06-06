Описано будущее российского рынка энергоносителей

Одним из ключевых факторов развития российского рынка энергоносителей остается санкционная политика Запада, сообщил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук Владимир Линник. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее рынка энергоносителей в России.

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«По мнению Минэкономразвития России, основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после его спада в 2022 году», — сообщил Линник.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в отчете Минэкономразвития говорится, что поставки нефти и газа из России сократятся в 2023 году на 6,7 процента в реальном выражении.

«Нефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации на дружественные и нейтральные страны», — заключил он.

Ранее Минфин Россиисообщил, что в июне прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов страны составит минус 44 миллиарда рублей.