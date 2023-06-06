В Госдуму внесли законопроект, который обяжет указывать цену за килограмм товара

В Госдуму был внесен законопроект, который обязывает продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«В целях осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагается обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения», — отметил Чернышов в пояснительной записке к законопроекту.

По его словам, в последние несколько лет продавцы бытовой химии стараются продать все меньше объема товара за те же деньги. При этом честные упаковки товаров встречаются все реже. Например, молоко и сок продаются в бутылках 0,8-0,9 литра, а макароны уменьшились до 0,4 кг. Пачка масла за 15 лет потеряла в весе, уменьшившись с 250 до 180 грамм.

Он добавил, что единственная формулировка, которая применима к таким производителям, — мошенники. В сложившейся ситуации проигрывают абсолютно все, но покупатели страдают в первую очередь. Поэтому необходимо обязать продавцов на законодательном уровне указывать на ценниках стоимость одного килограмма или одного литра товара.