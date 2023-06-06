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Эксперты сказали, как сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ отразится на РФ

Саудовская Аравия намерена уже с июля сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки. А с 2024 года добыча уменьшится еще на 1,4 млн баррелей. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, как это может отразиться на России.

Эксперты сказали, как сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ отразится на РФ
© globallookpress.com

Газета также напоминает о том, что российской стороне будет необходимо сократить производство на 650 тысяч баррелей в сутки.

Главный аналитик ИФК «Солид» заявил, что в целом для России текущее соглашение ОПЕК+ является позитивным, даже несмотря на сокращение добычи. Благодаря данным мерам нефть будет продаваться по цене, близкой к установленному «потолку». Она

приблизится «к запланированной траектории нефтегазовых доходов бюджета», отметил эксперт.

По словам ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, заявленные сокращения добычи от ОПЕК+ пока отразятся на России не столь сильно, так как более низкие целевые показатели для России, Нигерии и Анголы приводят их в соответствие с их фактическими уровнями добычи.

Информация о том, что странам ОПЕК+ удалось договориться о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года, появилась 4 июня.

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