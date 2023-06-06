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В Совфеде предложили вывести из-под моратория проверок производителей продуктов и воды

Производителей и поставщиков продуктов и воды необходимо вывести из-под моратория на проведение проверок. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, прокомментировав случаи отравления напитком «Мистер Сидр».

В России предложили убрать из-под моратория проверок некоторых производителей
© РИА Новости

«Надо вывести из-под моратория проверок продукты питания и воду. Это же неправильно: каждый день дети, взрослые, все граждане пьют продукт, и мы не проверяем производителей», — отметил Рябухин.

По его словам, из-под контроля ушла чувствительная и важная отрасль. Причем даже в детских учреждениях не проводится никаких проверок для производителей и поставщиков воды, что делать категорически нельзя.

Он добавил, что производители продуктов и воды – ответственные люди, но необходимо и сомневаться. Кроме того, сейчас вступил в силу закон о лишении свободы сроком до 10 лет за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя. Поэтому есть надежда, что правоохранительные органы сейчас будут внедрять эту правоприменительную практику.

В начале февраля газета «Известия» писала, что торговым сетям в России запретят штрафовать производителей за срыв заказов. Соответствующие поправки в закон о торговле готова внести Федеральная антимонопольная служба, чтобы поддержать поставщиков продуктов.

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