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Экономике США предрекли крах в случае создания единой валюты БРИКС

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс спрогнозировал крах экономики США в случае создания единой валюты БРИКС. Об этом он написал в своей статье для The Daily Reckoning.

Бывший советник ЦРУ предрек крах экономике США
© ТАСС

По его словам, ущерб, который может нанести введение странами БРИКС собственной валюты, окажется непреодолим для американского доллара. Он отметил, что новая валюта «ослабит глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснит его в качестве ведущего платежного и резервного средства».

Рикардс подчеркнул, что БРИКС по всем показателям представляет собой существенную альтернативу западной гегемонии. Он считает, что чрезмерное использование Соединенными Штатами санкций заставит другие страны отказаться от американской валюты. Бывший советник ЦРУ отметил, что приведет к ослаблению США и в конечном счете к краху доверия к доллару.

По его словам, санкции, которые Соединенные Штаты и их союзники ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, стали беспрецедентными. Он заявил, что многие страны боятся оказаться следующими, если пойдут вразрез с американскими властями. Рикардс подчеркнул, что этот страх значительно ускорил стремление полностью отказаться от долларовой системы.

Бывший советник ЦРУ добавил, что мир недостаточно внимательно наблюдает за развитием БРИКС. По его словам, результатом этого станет скорое потрясение международной валютной системы.

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что не видит перспектив у идеи общей валюты стран БРИКС. По ее словам, экономика такого шага слишком сложна, к тому же надо учитывать интересы всех участников, а это сложно, поскольку страны только выходят из кризиса.

В свою очередь глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, то страны еврозоны находятся рядом друг с другом и при этом они отказались от собственных валют, подчеркнул экономист.

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