В Yota заявили о снижении интереса россиян к криптовалютам

Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад. К таким выводам пришли специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Как показало исследование, весной трафик на таких ресурсах оказался на 35 процентов ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается — по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30 процентов.

Специалисты пришли к выводу, что криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходился 61 процент от общего объема трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса — в 2023 году доля таких пользователей сократилась на десять процентов.