В России рассказали, чем грозит миру рекордный долг в $305 трлн

«Развитие мировой экономики несколько десятилетий происходило исключительно за счет бесконечного кредитования. Но этот ресурс уже почти достиг своего предела. В мае мировой долг достиг рекордных 305 триллионов долларов. Причем накоплен он был в последние несколько лет. Этот долговой навес очень сложно обслуживать. Он может дестабилизировать всю мировую финансовую систему <....> Если начнется повсеместная рецессия, то кризис может начаться в четвертом квартале этого года», — заключил Лосев.