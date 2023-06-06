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Финансист Лосев заявил о неизбежности глобального экономического кризиса в конце 2023 года

К маю текущего года суммарный объем накопленных долговых обязательств в мире достиг рекордной отметки $305 трлн. Данные долги во многом образовались за последние несколько лет, а обслуживать их становится все сложнее — это обстоятельство может привести к формированию нового глобального кризиса в конце 2023 года, приводит слова финансиста Александра Лосева «Вечерняя Москва».

В России рассказали, чем грозит миру рекордный долг в $305 трлн
© Газета.Ru

При этом грядущий кризис может обстроиться за счет еще нескольких факторов. Среди ключевых — дестабилизация финансовой системы США на фоне банкротства ряда крупных инвестиционных банков, постепенное ослабление позиций американского доллара на мировом валютном рынке и ужесточение геополитического противостояния западных стран с Россией и Китаем, пояснил он.

«Развитие мировой экономики несколько десятилетий происходило исключительно за счет бесконечного кредитования. Но этот ресурс уже почти достиг своего предела. В мае мировой долг достиг рекордных 305 триллионов долларов. Причем накоплен он был в последние несколько лет. Этот долговой навес очень сложно обслуживать. Он может дестабилизировать всю мировую финансовую систему <....> Если начнется повсеместная рецессия, то кризис может начаться в четвертом квартале этого года», — заключил Лосев.

6 июня германская газета Handelsblatt сообщила, что бюджет Евросоюза (ЕС) не отражает текущую экономическую ситуацию в регионе, при этом ее дееспособность постоянно падает. Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы.

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