В регионах Северного Кавказа возобновляют добычу нефти

В Ингушетии намерены возобновить промышленную добычу нефти. Для этого власти региона привлекут специалистов Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ), НК "Роснефть" и Росгеологии, которые займутся научно-технической экспертизой. Изыскания покажут, целесообразно ли восстанавливать промышленную добычу углеводородов в республике.

© Российская Газета

"По результатам опытно-промышленной разработки удастся сформировать комплекс технологических методов и способов нефтедобычи применительно к конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей", - заявили в республиканском минприроды.

Видео дня

По оценкам экспертов, сейчас в Ингушетии добывают нефть, превосходящую по своим характеристикам сырье со многих других месторождений страны: она легкая, маловязкая и малосернистая. Кроме того, потенциал месторождений региона позволяет осуществлять добычу нефти, в том числе сланцевой, и сопутствующих фракций в промышленных масштабах. По результатам геологоразведочных работ РГУНГ совместно с Росгеологией в 2017-2019 годах совокупные запасы нефти в регионе составляют около шести миллиардов тонн. Таких показателей добычи можно достигнуть только при применении новых технологий.

Если говорить о добыче нефти на Северном Кавказе, то стоит выделить дагестанский шлейф Каспийского моря, перспективный в плане поиска углеводородов

Нефть в Ингушетии добывают с 1933 года, первые нефтевышки появились в Малгобекском районе. К 1941 году добыча составляла 1,3 миллиона тонн. В 2019 году в республике извлекли около 52 тысяч тонн черного золота.

Тем не менее сейчас нефтяная промышленность в республике вступила в позднюю стадию разработки, и большинство действующих месторождений исчерпали свой ресурс. Пик добычи пришелся на 60-е годы. Тогда же начали строить Вознесенский газоперерабатывающий завод. Так получилось, что в 70-е годы, когда уже возвели предприятие, добыча нефти упала, и мощности завода оказались загружены лишь на 15-20 процентов.

Однако в последнее время вновь заговорили о перспективе нефтедобычи не только в Ингушетии, но и в соседней Чечне. Ранее там открыли новые залежи углеводородов. Их обнаружили недалеко от действующего месторождения, которое почти выработано. На государственный баланс поставлено более 2,5 миллиона тонн нефти и миллиард кубов газа.

Но говорить о скором на- чале разработки новых месторождений пока не приходится. Скорее всего, это запасы на будущее.

Специалисты "Роснефти" выявили на Хаян-Кортовском месторождении в Чечне перспективные интервалы майкопских отложений, которые находятся на поздней стадии разработки. Сейчас часть скважин в республике, а также в соседнем Ставропольском крае считаются депрессивными, то есть объемы добычи там незначительные и они сокращаются. "При этом рынку все еще нужны как чеченские, так и ставропольские углеводороды", - уверен исполняющий обязанности директора Института наук о Земле Северо-Кавказского федерального университета Александр Верисокин и поясняет: - Если говорить о добыче нефти на Северном Кавказе, то стоит выделить дагестанский шлейф Каспийского моря, так как он очень перспективен в плане поиска углеводородов. Местные запасы во много раз превышают уже открытые на суше. Около 70 процентов шельфа тянется вдоль побережья республики. Прогнозные запасы составляют 800 миллионов тонн нефти и свыше 700 миллиардов кубометров газа". Однако освоение этой зоны проходит медленно, в то время как соседи - Азербайджан и Казахстан - активно развивают свои месторождения.

- В целом нефть в Северо-Кавказском федеральном округе добывать перспективно, - продолжает Александр Верисокин. - Если говорить о Ставрополье, Чечне и Ингушетии, то пик здесь был пройден в 70-е годы прошлого века. Бытует мнение, что серьезных запасов почти не осталось. Но мы считаем, что на больших глубинах недра могут таить еще десятки миллионов тонн нефти. И для их разработки необходимо наращивать вложения в геологоразведку, которая фактически приостановилась после развала СССР.

Эксперт также добавил, что сейчас специалисты по всему миру работают над проблемой увеличения нефтеотдачи пластов. Так как до 45 процентов черного золота может оставаться в недрах неизвлеченными. Но добираться до них пока экономически нецелесообразно. Так что эти запасы все еще ждут своего часа. Главное, что они есть. "А вот утверждения о том, что нефть заканчивается, продиктованы экономическими соображениями и направлены на то, чтобы поднять на нее цену", - считает Александр Верисокин.

Что касается недавно обнаруженных залежей, то специалисты уже испытывали существующие скважины в горной местности. Часть из них дала фонтаны безводной нефти дебитом более 40 кубометров в сутки. За счет новых запасов планируется восполнить не менее 100 процентов добываемых углеводородов, сообщили в "Роснефти".

Справка РГ

Добывать нефть в районах, которые сегодня входят в состав Чечни, стали в незапамятные времена. В некоторых местах она залегала неглубоко, так что местные жители черпали ее из ям, чтобы смазывать колеса телег.