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В Петербурге из-за ПМЭФ с 14 по 17 июня ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат с 14 по 17 июня в связи с проведением XXVI Петербургского международного экономического форума. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В Петербурге из-за ПМЭФ с 14 по 17 июня ограничат движение транспорта
© РИА Новости

"С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. В связи с его проведением в городе вводятся временные ограничения в движении транспорта. 8 июня 2023 года с 12:00 до 16:00 временно прекращается движение транспортных средств по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что с 8:00 8 июня до 23:59 17 июня будет запрещена остановка транспорта на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, от улицы Пилотов до Внуковской улицы; Домодедовской улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы.

С 8:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт. Также сужение проезжей части предусмотрено с 00:00 13 июня до 23:59 17 июня еще на 22 улицах. С 9 по 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.

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