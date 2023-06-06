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РФ подняла доходы бюджета за счет новых правил расчета цены на нефть страны

Нефтегазовые доходы бюджета России в мае выросли более чем на сто миллиардов рублей за счет новых правил расчета цены на топливо РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

Россия подняла доходы бюджета за счет новых правил расчета цены на нефть
© ТАСС

«В мае доходы бюджета России с добычи нефти выросли более чем на сто миллиардов рублей по сравнению с апрелем и мартом этого года», — говорится в тексте.

Отмечается, что таких результатов стране удалось добиться с помощью роста цены нефти Urals, которую с мая начали использовать для расчета отчислений в казну по налогу на добычу полезных ископаемых по новой методике — с привязкой ее к стоимости североморской нефти сорта Brent и ограничением максимального дисконта к нему российского сырья.

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