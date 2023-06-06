Россия подняла доходы бюджета за счет новых правил расчета цены на нефть

Нефтегазовые доходы бюджета России в мае выросли более чем на сто миллиардов рублей за счет новых правил расчета цены на топливо РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«В мае доходы бюджета России с добычи нефти выросли более чем на сто миллиардов рублей по сравнению с апрелем и мартом этого года», — говорится в тексте.

Отмечается, что таких результатов стране удалось добиться с помощью роста цены нефти Urals, которую с мая начали использовать для расчета отчислений в казну по налогу на добычу полезных ископаемых по новой методике — с привязкой ее к стоимости североморской нефти сорта Brent и ограничением максимального дисконта к нему российского сырья.