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Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

По предварительным данным, дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 триллиона рублей, заявил Минфин. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

Минфин оценил дефицит федерального бюджета России
© Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9818 миллиардов рублей, что на 19 процентов ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что расходы бюджета страны за пять месяцев текущего года составили 13,229 триллиона рублей.

В мае российский министр финансов Антон Силуанов признал отставание нефтегазовых доходов страны от годовых планов. Он подтвердил существование временного дисбаланса, связанного с тем, что на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов.

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