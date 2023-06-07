Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9818 миллиардов рублей, что на 19 процентов ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что расходы бюджета страны за пять месяцев текущего года составили 13,229 триллиона рублей.