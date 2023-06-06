Нефтегазовые доходы бюджета сократились наполовину в 2023 году

Российский бюджет за январь-май 2023 года получил доходы в размере 9,818 трлн рублей, что на 19% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что расходы за этот период составили 13,229 трлн рублей, что на 27% выше год к году.

Ненефтегазовые доходы, уточнили в Минфине, за период с января по май 2023 года выросли по сравнению с 2022 годом на 9% (до 6,965 трлн рублей).

На фоне существенного роста поступлений из других источников, заметили в пресс-службе, резко упали нефтегазовые доходы - на 50% год к году, до 2,853 трлн руб. Это обусловлено тем, что снизились котировки цен на нефть марки Urals и были сокращены объемы экспорта природного газа.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, «месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов».