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El Pais: Брюссель считает, что энергетический кризис в ЕС почти урегулирован

Еврокомиссия (ЕК) считает, что энергетический кризис в ЕС, вызывавший озабоченность в сообществе в последние полтора года, очень близок к завершению. Об этом пишет в среду испанская газета El Pais.

В Европе заявили об урегулировании энергетического кризиса
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"Цены на электроэнергию сильно упали, - отмечается в отчете, направленном в Европарламент. - Недавнее падение и стабилизация цен на газ <...> в первые месяцы 2023 года породили на рынке ожидания того, что скачки цен на электроэнергию, наблюдавшиеся в течение 2022 года, с меньшей вероятностью произойдут следующей зимой".

Как уточняет издание, логическим следствием этих заявлений является объявление Брюсселя о том, что он не намерен предлагать "продление чрезвычайных мер для борьбы с кризисом" для вмешательства в рынок электроэнергии, вынуждая правительства оказывать помощь домохозяйствам и предприятиям. Несколько недель назад ЕК потребовала от властей стран - членов сообщества, чтобы они убрали из своих бюджетов на 2024 год большую часть помощи, одобренной в разгар энергетического кризиса, начавшегося еще до конфликта на Украине.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

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