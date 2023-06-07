В Европе заявили об урегулировании энергетического кризиса

Еврокомиссия (ЕК) считает, что энергетический кризис в ЕС, вызывавший озабоченность в сообществе в последние полтора года, очень близок к завершению. Об этом пишет в среду испанская газета El Pais.

"Цены на электроэнергию сильно упали, - отмечается в отчете, направленном в Европарламент. - Недавнее падение и стабилизация цен на газ <...> в первые месяцы 2023 года породили на рынке ожидания того, что скачки цен на электроэнергию, наблюдавшиеся в течение 2022 года, с меньшей вероятностью произойдут следующей зимой".

Как уточняет издание, логическим следствием этих заявлений является объявление Брюсселя о том, что он не намерен предлагать "продление чрезвычайных мер для борьбы с кризисом" для вмешательства в рынок электроэнергии, вынуждая правительства оказывать помощь домохозяйствам и предприятиям. Несколько недель назад ЕК потребовала от властей стран - членов сообщества, чтобы они убрали из своих бюджетов на 2024 год большую часть помощи, одобренной в разгар энергетического кризиса, начавшегося еще до конфликта на Украине.