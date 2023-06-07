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Путин в обращении к участникам ПМЭФ заявил, что эксперты предсказывают рост ВВП России на 1-2%

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратился с приветственным словом к участникам ПМЭФ
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В приветственном слове глава государства заявил, что, по оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедление, а ВВП России может вырасти на 1-2%.

Путин поблагодарил российских бизнесменов, которые много сделали для того, чтобы отечественный бизнес преодолел последствия санкций.

Президент отметил, что в настоящее время России важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета.

В этом году форум пройдет с 14 по 17 июня. Его участники обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, глубокие, системные изменения, которые сегодня набирают силу, рассказал Владимир Путин. Он назвал девизом "Суверенное развитие - основа справедливого мира".

Ранее в Международном валютном фонде посчитали, что ВВП на душу населения в России в 2022 году приблизился к рекорду, превысив $15 тысяч.

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