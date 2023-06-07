Путин озвучил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Путин заявил, что ВВП России может вырасти на 1-2% в 2023 году
Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам нынешнего года может увеличиться, даже несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.
"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", - подчеркнул он.
Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.