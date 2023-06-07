Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран намерен создать газовый хаб на берегу Персидского залива при участии России, Туркмении и Катара. Об этом сообщает Tasnim.

О планах создать хаб министр заявил после заседания правительства 7 июня. Хаб планируют построить в промышленном районе Эселуйе.

Оуджи подчеркнул, что у Ирана вторые по величине запасы газа в мире.

Заместитель Оуджи Мортеза Шахмирзаи добавил, что российский бизнес заинтересован в финансировании нефтегазопереработки в Иране. По его словам, если обсуждаемые инвестиционные проекты реализуются, мощности нефтехимической промышленности Ирана вырастут до 140 миллионов тонн с 92 миллионов.

Ранее Оуджи заявил, что Иран и Россия обсуждают сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям. Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что работа по некоторым из них уже началась.