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Иран решил создать газовый хаб с помощью России и Туркмении

Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран намерен создать газовый хаб на берегу Персидского залива при участии России, Туркмении и Катара. Об этом сообщает Tasnim.

О планах создать хаб министр заявил после заседания правительства 7 июня. Хаб планируют построить в промышленном районе Эселуйе.

Оуджи подчеркнул, что у Ирана вторые по величине запасы газа в мире.

Заместитель Оуджи Мортеза Шахмирзаи добавил, что российский бизнес заинтересован в финансировании нефтегазопереработки в Иране. По его словам, если обсуждаемые инвестиционные проекты реализуются, мощности нефтехимической промышленности Ирана вырастут до 140 миллионов тонн с 92 миллионов.

В Турции назвали условие для строительства газового хаба

Ранее Оуджи заявил, что Иран и Россия обсуждают сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям. Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что работа по некоторым из них уже началась.

Также Иран предлагал транспортировать туркменский и российский газ покупателям в любом направлении, включая Южную Азию.

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