Politico: ЕС планирует утвердить стратегию экономической безопасности

Евросоюз намерен утвердить стратегию экономической безопасности. С соответствующим объявлением глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит 20 июня, пишет издание Politico.

Это позволит сократить зависимость от решений Китай и США, говорится в публикации.

Газета отмечает, что, помимо проверки иностранных поглощений компаний ЕС и наложения штрафов на субсидируемых конкурентов, Брюссель планирует предложить механизм проверки исходящих инвестиций.

Необходимость в этом обусловлена растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином, уточняется в материале издания.