Politico: ЕС планирует утвердить стратегию экономической безопасности
Евросоюз намерен утвердить стратегию экономической безопасности. С соответствующим объявлением глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит 20 июня, пишет издание Politico.
Это позволит сократить зависимость от решений Китай и США, говорится в публикации.
Газета отмечает, что, помимо проверки иностранных поглощений компаний ЕС и наложения штрафов на субсидируемых конкурентов, Брюссель планирует предложить механизм проверки исходящих инвестиций.
Необходимость в этом обусловлена растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином, уточняется в материале издания.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что экономическая безопасность стран ЕС может столкнуться с угрозой срыва в связи с обрушением устойчивости крупнейшего центра производства региона. Автор заметки уточнил, что речь идет о Германии. Подчеркивалось, что по итогам первого квартала текущего года объем ВВП ФРГ упал на 0,3%.